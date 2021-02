Usou sanita no Alasca e acabou mordida por urso

JN Hoje às 15:05 Facebook

O caso é insólito: uma mulher foi atacada por um urso mal se sentou na sanita de uma casa de banho exterior no Alasca.

Aconteceu há uma semana e foi agora divulgado pela agência de notícias Associated Press (AP). Shannon Stevens foi com o irmão, Erik, e a namorada deste passar uns dias num yurt no Alasca. Um yurt é uma espécie de cabana em formato circular usado tradicionalmente por pastores nómadas na Ásia Central. Claro está que, por proporcionar uma experiência de alojamento no meio da natureza, não dispõe de algumas comodidades a que a maior parte dos viajantes possa estar habituada - como, por exemplo, uma casa de banho em espaço interior com todos os comuns luxos a que se tem direito na hora de usar a sanita.

Situado a mais de 30 quilómetros da cidade de Haines, o yurt desta história também não tem casa de banho. Dispõe, sim, de uma construída no exterior, a 45 metros do abrigo. "Sentei-me na sanita e imediatamente alguma coisa me mordeu o rabo. Saltei e gritei", contou Shannon à AP, recordando o momento, à noite, em que precisou de usar a casa de banho. O irmão foi em seu auxílio e, quando lá chegou, encontrou-a ferida. Pensaram, na altura, que Shannon teria sido vítima de um esquilo ou um vison. E, com a indispensável ajuda de uma lanterna, eis a descoberta surpreendente: "Levantei o tampo da sanita e vi uma cara de urso ali mesmo, a olhar pelo buraco, diretamente para mim". O relato é de Erik, que gritou o que vira a plenos pulmões e depois... pernas para que te quero? "Corremos de volta para a yurt o mais rápido que pudemos".

Embora tenha sangrado, Shannon não ficou em estado grave, e os ferimentos foram tratados com um kit de primeiros socorros no interior do yurt. Na manhã seguinte, os três viram pegadas de urso em redor da propriedade.

Carl Koch, biólogo do Departamento de Peixes e Vida Selvagem da Califórnia, suspeita que o animal seria um urso-negro, tendo em conta as fotografias das pegadas e uma imagem de um urso-negro nas redondezas enviada por uma vizinha do yurt dois dias depois.