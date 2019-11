Vacas levadas por furacão Dorian nadaram quilómetros para se salvarem

Hoje às 12:10 Facebook

Três vacas que foram levadas de uma ilha pelo furacão Dorian, em setembro, foram encontradas com vida a quilómetros do local de origem, presumivelmente depois de terem nadado quilómetros.

As vacas, que pertencem a uma manada na ilha americana de Cedar, na Carolina do Norte, foram levadas por um "tsunami" de pequenas dimensões gerado pelo furacão Dorian, em setembro.

As vacas foram encontradas no Parque Costeiro de Cabo Lookout, nas "Outer Banks", uma longa sequência de ilhas estreitas, muito perto uma das outras, que forma uma barreira que abrange quase metade do litoral norte do estado da Carolina do Norte, nos EUA.

Responsáveis do parque, citados pela BBC, estimam que as vacas tenham nadado pelo menos oito quilómetros para chegar às "Outer Banks".

A primeira vaca foi detetada por um funcionário do parque, na zona norte das ilhas barreira, em meados de outubro, cerca de um mês após a passagem do Dorian. As outras duas foram encontradas nas duas últimas semanas.

O parque está agora a procurar uma forma de enviar os animais de volta para junto da manada, na ilha de Cedar.