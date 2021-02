Vacina da Johnson & Johnson autorizada para uso de emergência nos EUA

R.N.C. com agências Ontem às 23:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Estados Unidos autorizaram este sábado a vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson para uso de emergência. Esta é a terceira vacina autorizada no país e pode chegar aos norte-americanos já na próxima semana.

"A autorização desta vacina amplia a disponibilidade de vacinas, o melhor método de prevenção médica para a covid-19, para nos ajudar no combate a esta pandemia, que já matou mais de meio milhão de vidas nos Estados Unidos", disse Janet Woodcock, comissária do regulador do medicamento nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA).

A vacina da Johnson & Johnson é administrada numa única dose. A farmacêutica comprometeu-se a enviar 100 milhões de doses para os EUA até ao final de julho, de acordo com o jornal "The New York Times".