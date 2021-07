Johnson & Johnson garante que vacina é eficaz contra a variante Delta

Patrícia Martins Hoje às 09:55 Facebook

Vacina de dose única da Johnson & Johnson contra a covid-19 fornece imunidade que dura pelo menos oito meses, assim como, uma proteção adequada contra a variante Delta, afirma a empresa.

"Os dados atuais para os oito meses estudados até agora mostraram que a vacina de dose única da Johnson & Johnson contra a covid-19 gera uma forte resposta de anticorpos neutralizantes que não diminui, em vez disso, observamos uma melhora com o tempo", revelou o chefe de pesquisa e desenvolvimento da vacina da Janssen, laboratório da Johnson & Johnson, Mathai Mammen, em comunicado.

Estes resultados foram verificados através de um estudo que envolveu 20 pacientes vacinados no Beth Israel Medical Center em Boston, Estados Unidos da América, o que revelou dados "promissores e tranquilizadores", segundo aponta o investigador do estudo, Dan Barouch, à CNN.

O estudo também testou o sangue de voluntários contra as variantes mais preocupantes do vírus, nomeadamente a variante Delta, que foi identificada pela primeira vez na Índia, a variante Beta, vista pela primeira vez na África do Sul, e a variante Gama, o que revelou "uma cobertura robusta de anticorpos neutralizantes da variante", o que inativa o vírus antes que se possa replicar, referiu o investigador do estudo.

A Johnson & Johnson acrescentou que "uma dose única da vacina contra a covid-19 gerou anticorpos neutralizantes contra uma série de variantes preocupantes, incluindo a Delta, a variante Beta, as variantes Gama, a variante Alfa, Epsilon, Kappa, bem como a variante original da SARS-CoV-2".

Um outro estudo da vacina Janssen, que decorreu na Holanda, recolheu sangue de oito voluntários vacinados e encontrou resultados semelhantes contra as variantes.

A empresa farmacêutica revelou ainda que uma segunda dose ou uma dose de reforço da vacina Janssen não seria necessária.