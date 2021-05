Vacina da Sanofi entra na fase 3 de ensaios clinicos

JN/Agências Hoje às 08:18 Facebook

O grupo farmacêutico francês Sanofi anunciou esta quinta-feira o início de testes em larga escala para o seu principal projeto de vacina anti-covid-19, desenvolvida com a britânica GSK, confirmando a expetativa de lançamento no final deste ano.

"A Sanofi e a GSK estão a começar um estudo internacional de fase 3 para avaliar a eficácia da sua vacina contra a covid-19", anunciou o grupo francês em comunicado, dez dias após o anúncio de resultados encorajadores nos primeiros testes.

A fase 2, aplicada em algumas centenas de pessoas, mostrou que esta vacina induz a produção de anticorpos contra o coronavírus na maioria dos indivíduos nos quais foi testada.

Mas são os ensaios anunciados esta quinta-feira, que envolvem cerca de 35 mil pessoas em vários países, incluindo os Estados Unidos, que devem dar uma ideia real da eficácia desta vacina contra a covid-19.

Se os resultados forem favoráveis, a Sanofi, que já prepara a produção, conta ter a aprovação das principais autoridades de saúde no último trimestre do ano.

Isso significa que, na melhor das hipóteses, a vacina da Sanofi será lançada quase um ano depois das primeiras vacinas distribuídas no mundo ocidental contra o coronavírus, as da Pfizer / BioNTech e da Moderna.

Na União Europeia (UE), as vacinas da Johnson & Johnson e da AstraZeneca já estão no mercado há semanas. De forma mais ampla, em todo o mundo, as vacinas russa Sputnik V e chinesa Sinovac também desempenham um papel importante nas campanhas de vacinação.

Este atraso na chegada da vacina da Sanofi é explicado por falhas no desenvolvimento.

O grupo farmacêutico francês pretende avaliar se a vacina é eficaz contra a chamada variante sul-africana e se pode ser usada como reforço, após outra vacina.

É uma vacina de proteína recombinante, uma tecnologia diferente das vacinas já aprovadas. A Sanofi também está a desenvolver uma outra vacina de RNA mensageiro, como as da Pfizer e Moderna, mas está ainda numa fase muito inicial.