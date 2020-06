Vacina da Universidade de Oxford será testada no Brasil

JN/Agências Hoje às 10:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A vacina contra a covid-19 em que trabalham os cientistas da Universidade de Oxford será testada no Brasil, pelo nível de infeção naquele país sul-americano.

Com o declínio nos casos de coronavírus no Reino Unido, os cientistas precisam de um local com maior nível de infeção pelo vírus para perceber se é eficaz.

O diretor executivo da farmacêutica AstraZeneca, Pascal Soriot, cuja empresa chegou a um acordo com Oxford para eventualmente fabricar milhões de doses, disse ao jornal britânico "The Times" que problema agora é que "a doença está a diminuir".

Sorior adiantou ainda que no próximo mês de agosto será possível saber se a vacina em que Oxford trabalha será eficaz.

"Mas, mais uma vez, quero lembrar a todos que dependemos de algo que não podemos controlar, que é o nível de infeção", acrescentou.

Os especialistas do Instituto Jenner, da Universidade de Oxford, começaram a desenvolver a vacina em chimpanzés em janeiro passado e, atualmente, estão a trabalhar nas fases clínicas.

A universidade está a realizar ensaios clínicos envolvendo 10 mil voluntários do Reino Unido.

No mês passado, a AstraZeneca mostrou-se confiante de que pode fornecer 100 milhões de doses da vacina de Oxford - se tiver os resultados esperados - no Reino Unido, em setembro ou outubro.

De acordo com os dados oficiais mais recentes do Ministério da Saúde, o Reino Unido registou 176 novas mortes por covid-19 na quinta-feira, atingindo um total de 39904 desde o início da pandemia.

O Brasil ultrapassou na quinta-feira a Itália e tornou-se no terceiro país do mundo com mais mortes pela covid-19, após atingir um novo recorde diário de 1473 óbitos nas últimas 24 horas, segundo dados oficiais.

No total, o Brasil, que tem uma população estimada em 210 milhões de habitantes, contabiliza 34021 vítimas mortais e 614941 casos confirmados.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (107.685) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,8 milhões).

Na quinta-feira, países, empresas e entidades de todo o mundo comprometeram-se a contribuir com 8,8 mil milhões de dólares (7,8 mil milhões de euros) em cinco anos para a Aliança Mundial para Imunização e Vacinação (GAVI), para promover a vacinação infantil nos países em desenvolvimento e a luta contra a covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 387 mil mortos e infetou mais de 6,5 milhões de pessoas em todo o mundo.

Mais de 2,8 milhões de doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.