Vacina indiana Covaxin oferece 77,8% de eficácia

O laboratório indiano Bharat Biotech assegurou, este sábado, que a sua vacina contra a covid-19, Covaxin, desenvolvida em conjunto com o Conselho Indiano de Investigação Médica (ICMR), demonstrou uma eficácia média de 77,8%, após os resultados finais do estudo clínico.

"É um dia importante para todos na Bharat Biotech (BBIL) já que anunciamos os resultados finais da fase III da Covaxin, e a sua eficácia é de 77,8%", assegurou, numa declaração, a diretora adjunta da BBIL, Suchitra Ella.

Os números resultam da avaliação de 130 casos confirmados entre a população do estudo, com 24 participantes no grupo da vacina e 106 no grupo do placebo (substância neutra administrada ao invés de um medicamento num controlo científico).

O resultado final da última fase do estudo, ainda sem revisão independente, alivia dúvidas sobre o medicamento, que foi amplamente usado na campanha de vacinação indiana e vendida a outros países, apesar de não ter a aprovação de uso da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Os dados publicados este sábado baixam ligeiramente o nível de eficácia da vacina anunciado pelo laboratório em março, quando os resultados preliminares desta mesma fase apontavam para uma eficácia de 81%.

A Covaxin recebeu autorização de uso de emergência de forma independente numa dezena de países, entre os quais Brasil, Índia, Filipinas, Irão, México e outros.

"A empresa está em negociações com a OMS para ser incluída na lista de uso de emergência. O produto foi exportado para vários países e recebemos pedidos adicionais para fornecimento", afirmou a empresa, em comunicado.

A Bharat Biotech assegurou que a sua fórmula anti covid-19 é "a primeira a relatar uma eficácia prometedora contra as infeções assintomáticas", de 63,6%, fundamental para ajudar a reduzir a transmissão da doença, afirmou.

O laboratório defendeu ainda a efetividade da vacina contra as variantes do SARS-CoV-2 como a variante Delta, Kappa, Alfa, Beta e Gama.

"A Covaxin funciona bem contra todas as variantes do SARS-CoV-2. O desenvolvimento bem-sucedido da Covaxin consolidou a posição da academia e da indústria indiana no âmbito nacional", disse o diretor da ICMR, Balram Bhargava.

A Covaxin oferece uma proteção de 65,2% contra a variante Delta, inicialmente detetada na Índia e que devido à sua propagação se converteu na variante dominante em vários países.