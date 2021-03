Vacinados podem estar juntos sem máscara em espaços fechados

AC Hoje às 09:35, atualizado às 10:11 Facebook

Twitter

Partilhar

É o regresso a um passado recente e ansiado. Nos EUA, as pessoas vacinados contra a covid-19 podem encontrar-se sem máscaras e sem distanciamento social num espaço fechado.

As novas orientações do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla original) dos EUA autorizam a confraternização normal entre pessoas vacinadas contra a covid-19: sem máscara, sem distanciamento social e em espaços fechados

Segundo as orientações do CDC, as pessoas são consideradas imunes ao vírus duas semanas após a segunda inoculação. Além de confraternização entre vacinados, é também possível estar com pessoas não inoculadas, de um só agregado familiar e se apresentarem risco baixo de doença causada pelo vírus.

Segundo as novas linhas de orientação, apresentadas na segunda-feira pela "task-force" de acompanhamento da covid-19 criada por Joe Biden, as pessoas vacinadas ficam dispensadas de fazer teste ou cumprir quarentena se tiverem contacto com alguém doente, a não ser que apresentem sintomas.

De acordo com estas diretrizes, as pessoas vacinadas devem continuar a usar máscara e a manter o distanciamento social em público, evitar grandes aglomerados de pessoas e dispensar viagens não essenciais.

"Começamos a ver como o mundo será quando avançarmos para lá da covid-19. À medida que mais pessoas vão sendo vacinadas, a lista de atividades possíveis vai continuar a aumentar", disse um consultor sénior do CDC, Andy Slavitt, citado no site do canal de televisão britânico BBC.

A diretora do CDC, Rochelle Walensky, argumentou que as diretrizes serão atualizadas "à medida que mais pessoas vão sendo vacinadas e as evidências científicas aumentam", mas alertou que o caminho é ainda longo.

PUB

E, segundo o CDC, continua a existir o risco de pessoas vacinadas contagiarem não vacinadas, uma vez que há poucos dados científicos sobre o assunto.

As novas diretrizes ressalvam, no entanto, a importância do uso de máscara e do distanciamento social entre as pessoas não inoculadas.