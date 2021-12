Vacinou-se repetidamente para vender certificados na Eslovénia

JN/Agências Hoje às 19:26 Facebook

Um homem foi detido na Eslovénia suspeito de ter recebido sete doses da vacina contra a covid-19, cinco das quais para vender certificados de vacinação a terceiros, divulgaram, esta quarta-feira, vários órgãos de comunicação social locais.

"O suspeito recebeu pequenas quantias em dinheiro de quatro suspeitos, que se aproveitaram da sua situação social difícil e o incentivaram a cometer este crime, sem se preocuparem com a sua saúde", explicou um porta-voz da polícia, citado pelo jornal Dnevnik.

Além desta detenção, quatro outras pessoas foram acusadas de pagarem para que outra pessoa fosse vacinada em seu nome.

A fonte policial salientou que a falsificação de documentos pode resultar numa pena de até três anos de prisão.

O esloveno foi detido quando se preparava para receber uma oitava dose da vacina contra a covid-19, utilizando documentos de outra pessoa. As sete doses anteriores foram recebidas em vários centros médicos do país, duas vezes com documentação própria, e cinco outras em nome de terceiros.

As autoridades de saúde ainda não apontaram as possíveis consequências para uma vacinação múltipla.

Em setembro tinha sido noticiado que pessoas em situações sociais frágeis na Eslovénia foram vacinadas com documentação de outras pessoas em troca de dinheiro, embora estes rumores nunca tenham sido confirmados, noticiou a agência espanhola EFE. O jornal diário esloveno "Delo" indicou que, em setembro, um homem viciado em heroína recebeu 23 doses da vacina, para vender certificados de vacinação.