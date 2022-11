Vagas de calor vão matar 90 mil europeus por ano, em caso de inação

JN/Agências Hoje às 10:43 Facebook

Se nada for feito para o impedir, 90 mil europeus vão morrer todos os anos por causa das ondas de calor até ao final do século, alerta a Agência Europeia do Ambiente.

"Sem medidas de adaptação, e no quadro de um cenário de aquecimento global de três graus centígrados até 2100, 90 mil europeus podem morrer por causa das ondas de calor em cada ano", refere a Agência Europeia do Ambiente (AEA).

"Com um aquecimento de 1,5ºC pretendido pelo Acordo de Paris, este número é reduzido para 30 mil mortes anuais", acrescenta, com base num estudo publicado em 2020.

Entre 1980 e 2020, cerca de 129 mil europeus morreram por causa do calor, com uma forte aceleração no período mais recente.

Na segunda-feira, a representação da Organização Mundial de Saúde na Europa anunciou que pelo menos 15 mil mortes na Europa estiveram diretamente ligadas às vagas de calor de 2022.