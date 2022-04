Valerii Zaluznyi: "general de aço", herói nacional e escudeiro de Zelensky  

Nomeado comandante das Forças Armadas da Ucrânia em julho de 2021, Valerii Zaluznyi organiza e lidera a resistência armada ao invasor russo.

Quem não o conheça e o veja apenas naquele ar bonacheirão, em uniforme de gala, cheio de insígnias honoríficas e altas patentes, pode demorar a perceber que se está ali, perante o comandante das Forças Armadas das Ucrânia, na presença de um militar que, além da frequência das mais prestigiadas academias de infantaria, ganhou reputação em camuflado, a tarimbar como soldado e oficial, na guerra do Donbass. A Valeriy Zaluzhnny chamam-lhe "o general de aço". É também "Herói da Ucrânia", assim distinguido por Volodymyr Zelensky.

"O meu sonho de infância era ser soldado. Nunca pensei que um dia chegaria a general", afirma o próprio Valeriy Zaluzhnny, citado na "ArmyInform", um site de notícias militares. Ora, se falhou as previsões de carreira, não perdeu o desígnio do berço, numa família de militares ao serviço da URSS. Valeriy nasceu a 8 de julho de 1973, em Novohrad-Volynskyi, cidade situada 160 quilómetros a oeste de Kiev, onde o pai estava mobilizado, numa guarnição do Exército Vermelho.