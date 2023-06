Valiosa pintura saqueada pelos nazis regressa à Polónia

JN/Agências Hoje às 00:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma valiosa pintura italiana do século XVI, que foi saqueada pela Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial e descoberta no Japão, foi devolvida à Polónia, adiantaram, na quarta-feira, as autoridades polacas.

A obra "Madonna with Child" ["Virgem com o Menino", em português] atribuída a Alessandro Turchi, é a mais recente das cerca de 600 peças de arte saqueadas que a Polónia repatriou com sucesso.

Mais de 66 mil das chamadas perdas de guerra permanecem desaparecidas, mas esta pintura foi entregue durante uma cerimónia na Embaixada da Polónia em Tóquio.

PUB

O ministro da Cultura, Piotr Glinski, referiu em declarações aos jornalistas em Varsóvia que a pintura barroca estava na lista dos nazis das 521 peças de arte mais valiosas entre as dezenas de milhares de obras de arte que saquearam quando ocuparam a Polónia entre 1939-45.

Glinski destacou que "não foi fácil" explicar a história por trás das obras saqueadas, bem como a necessidade do seu regresso.

Mas referiu que a obra "Madonna with Child" foi devolvida após negociações com as autoridades japonesas, a casa de leilões Mainichi Auction Inc. e com a pessoa que estava na posse da pintura, sendo que ficou decidido "devolver a pintura à Polónia, sem nenhum custo".

Agata Modzelewska, chefe do departamento de restituição de itens culturais do Ministério da Cultura, destacou que Varsóvia enfatiza sempre nas negociações que devolver a arte saqueada é "o melhor gesto moral e ético".

A pintura foi identificada por especialistas do ministério num leilão em Tóquio em 2022.

Esta obra vem de uma coleção do aristocrata polaco do século XVIII, Stanislaw Kostka-Potocki.

Em 1823, a pintura foi listada entre as obras de arte pertencentes a outro aristocrata polaco, Henryk Lubomirski, na cidade de Przeworsk.

Acabou por ser saqueada durante a guerra e vendida num leilão em Nova Iorque no final dos anos 1990.

"Cada vez mais os objetos saqueados estão a aparecer em leilões porque a memória [sobre o seu passado] enfraqueceu e as pessoas que estão na sua posse agora não têm pleno conhecimento ou não sabem de onde vem a obra de arte", salientou Modzelewska em declarações à agência Associated Press (AP).

Durante décadas, a Polónia procurou ativamente repatriar obras de arte saqueadas durante a guerra pelos nazis e pelas tropas soviéticas.