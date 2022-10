Vantagem de Lula não apaga chama de Jair 

Ainda que não tenha conseguido ser eleito, Lula da Silva (PT) já fez História na política brasileira: é o candidato com melhor desempenho de sempre numa primeira volta, obtendo 48,4% dos votos, enquanto o principal adversário, Jair Bolsonaro (PL), reuniu 43,2%. Matematicamente, a segunda volta - que se realiza a 30 de outubro - é inevitável, e as próximas semanas podem ficar marcadas por um aumento das clivagens no seio da sociedade brasileira.

Tal como lembrou no primeiro discurso após a divulgação dos resultados, o ex-presidente nunca venceu uma eleição na primeira volta e mantém a esperança de chegar ao Palácio do Planalto. "Vamos ganhar as eleições. Isto para nós é apenas uma prorrogação", frisou Lula da Silva, que, em relação a 2018, quando o candidato do PT era Fernando Haddad, conseguiu aumentar os votos do partido em mais de 25 milhões.

Se para o candidato de Esquerda as sondagens se mostraram uma deceção, já que as mais recentes lhe atribuíam uma vitória na primeira volta, para Jair Bolsonaro verificou-se o oposto. O atual líder conseguiu recolher cerca de 7 pontos percentuais a mais do que aquilo que as projeções antecipavam. "Vencemos a mentira", frisou.