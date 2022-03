"Vão-se f****". Soldado ucraniano que insultou russos recebe medalha

JN Hoje às 10:42 Facebook

Soldado ucraniano que disse a uma delegação russa para "se ir f****" no início da invasão foi libertado como parte de uma troca de prisioneiros e recebeu uma medalha pelos seus serviços.

Roman Hrybov, um guarda de fronteira ucraniano, estava a servir na Ilha das Serpentes - um afloramento rochoso a sul do porto de Odesa - quando foi bombardeado no primeiro dia da invasão russa da Ucrânia. Quando os russos ordenaram que os ucranianos pousassem as armas, Hrybov respondeu pelo rádio com um desafio: "Navio de guerra russo, vá-se f****".

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse, esta terça-feira, que Hrybov já estava em casa, na cidade de Cherkasy, e partilhou, no Twitter, um vídeo em que Hrybov é visto a receber uma medalha.

Dados como mortos

Relatos iniciais revelaram que os 13 guardas de fronteira na ilha morreram após terem-se recusado a render-se. O presidente Volodymyr Zelensky disse mesmo que cada guarda seria postumamente premiado com o título de "Herói da Ucrânia".

Alguns dias depois, a guarda de fronteira do estado da Ucrânia disse que os soldados ainda estavam vivos e foram capturados pela Rússia.

Mais tarde, o parlamento ucraniano anunciou que 19 soldados - e não os 13 dos quais inicialmente se falava - tinham sido libertados na primeira grande troca de prisioneiros com a Rússia. No domingo, Zekensky disse a jornalistas russos que "alguns dos soldados morreram, alguns foram feitos prisioneiros". "Todos aqueles que foram feitos prisioneiros foram trocados. A Rússia veio com esta proposta. Trocámo-los sem hesitação... Aqueles que morreram são heróis".

As gravações da Ilhas das Serpentes tornaram-se virais nas redes sociais e a frase transformou-se num grito de guerra para os defensores da Ucrânia. O uso da frase pela sociedade ucraniana foi elogiado como um dos exemplos de como o país procurou minar a legitimidade da invasão da Rússia através de meios não militares, mas o caso também foi citado como um estudo de caso da forma como informações não verificadas têm o potencial de se espalhar durante a guerra.