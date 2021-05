Variante indiana é motivo "de preocupação", diz OMS

JN/Agências Hoje às 18:27 Facebook

A Organização Mundial da Saúde classificou a variante do SARS-CoV-2 identificada inicialmente na Índia como uma "variante de preocupação ou de interesse global", por estudos indicarem ser mais contagiosa do que o vírus original.

A epidemiologista Maria Van Kerkhove, líder técnica da resposta à covid-19 na OMS, disse esta segunda-feira, em videoconferência de imprensa, que há estudos preliminares que apontam para um "aumento da transmissibilidade" e "redução da neutralização" desta variante, já detetada em Portugal.

"Por isso, classificámos como uma variante de preocupação ou de interesse a nível global", afirmou a especialista, a partir da sede da OMS, em Genebra, na Suíça.

Maria Van Kerkhove adiantou que são necessários mais estudos epidemiológicos e de sequenciação genética da variante com origem na Índia, muito embora até ao momento "nada sugere que vacinas, tratamentos e diagnósticos não funcionem com esta variante". "As informações que temos indicam que as medidas de saúde pública funcionam", acrescentou.