Variante ómicron detetada em 110 países

A variante ómicron do coronavírus, causador da covid-19, já foi detetada em 110 países e continua a propagar-se de forma exponencial, duplicando os seus casos nas comunidades em dois a três dias, afirmou a Organização Mundial de Saúde.

Numa atualização sobre a ómicron, a OMS refere que, até quarta-feira, 22 de dezembro, esta variante tinha sido detetada em 110 países.

A OMS realça ainda que a doença continua a propagar-se de forma exponencial, duplicando os casos nas comunidades atingidas em dois a três dias.

No entanto, sublinha que as taxas de contágio desta nova variante estão a baixar na África do Sul, o país onde foi inicialmente detetada, muito devido ao declínio das taxas de contágio na província de Gauteng, onde se localizam as cidades de Pretória e de Joanesburgo.

Dados procedentes de focos de contágio na África do Sul, Reino Unido e Dinamarca parecem sugerir um menor risco de hospitalização em pacientes que contraíram a variante ómicron em comparação com os que foram infetados com a variante delta, realça a OMS.

No entanto, a organização sublinha que a compreensão desta variante está a evoluir à medidas que mais evidências ficam disponíveis, pelo que analisa estes dados com prudência.

Outros estudos preliminares em vários países indicam uma redução da proteção das vacinas como a AstraZeneca ou a da Pfizer-BioNtech perante a variante ómicron, embora no caso desta última uma dose de reforço parece aumentar a sua eficácia, indica ainda a OMS.