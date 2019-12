Tiroteio entre Polícia e homicidas acaba com seis mortos em Nova Jérsia

JN Hoje às 21:11, atualizado às 22:24 Facebook

Seis pessoas morreram esta terça-feira numa troca de tiros entre dois suspeitos de homicídio e a Polícia, em Nova Jérsia, nos EUA. Um civil e três agentes ficaram feridos.

O incidente começou ao início da tarde (hora local) quando um homem e uma mulher, procurados num caso de homicídio, foram reconhecidos por agentes da autoridade, numa carrinha alugada perto de um cemitério na zona de Greenville. Ao aperceberem-se da presença policial, os suspeitos abriram fogo no local e conduziram até um supermercado próximo, onde teve lugar uma prolongada troca de tiros com a Polícia, que acabou com os indivíduos abatidos, avança a CBS.

Além dos dois atacantes, morreram também um agente da Polícia e três civis. Um civil e três outros agentes, um dos quais atingido por uma bala no ombro, ficaram feridos, dissera as autoridades.

No rescaldo do incidente, o governador local, Philip D. Murphy, reagiu assim em comunicado: "Os nossos pensamentos e orações estão com os homens e mulheres da Polícia da cidade de Jérsia, especialmente com os polícias baleados e com os moradores e as crianças que estão fechadas no edifício".

Na sequência do tiroteio - que sabe-se agora não ter base terrorista - 12 escolas da região foram fechadas por precaução-