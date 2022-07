Uma pessoa detida após tiroteio em centro comercial na Dinamarca

Várias pessoas foram atingidas por tiros no centro comercial Field's, em Copenhaga, capital da Dinamarca. Uma pessoa foi detida.

De acordo com a Polícia de Copenhaga, os agentes foram mobilizados para o local após relatos de um tiroteio e aconselharam as pessoas dentro do centro comercial a aguardarem a ajuda da polícia.

No Twitter, a polícia anunciou que uma pessoa foi detida. "Atualmente, não podemos revelar mais sobre a identidade da pessoa", acrescentou.

En person er anholdt i forbindelse med skyderiet i Fields. Vi har fornuværende ikke mulighed for at fortælle mere om vedkommendes identitet. Vi er massivt tilstede i Fields og arbejder på at danne os et overblik. Vi opdaterer her, så snart vi kan #politidk https://t.co/84Df2mspVD - Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 3, 2022

A autarca da cidade escreveu, no Twitter que ainda não se conhece o número de mortos ou feridos, mas a situação "é muito grave".

Todas as estradas na zona do centro comercial e a linha de metro que o liga ao centro da cidade foram fechadas e equipas de ambulância e bombeiros estão no local.

Breaking: Police confirm that multiple people were shot at Field"s Mall in Copenhagen, Denmark. Harry Styles is expected to perform in a nearby arena later tonight. pic.twitter.com/F7pcaoB7Hp - PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 3, 2022