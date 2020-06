Várias pessoas esfaqueadas após manifestação em Inglaterra

Hoje às 22:08 Facebook

O centro da cidade de Reading, em Inglaterra, foi fechado pela polícia, com dezenas de agentes de segurança a acorreram ao local, na sequência de "um incidente de muita gravidade".

Os tabloides britânicos citam testemunhas que dão conta de um esfaqueamento múltiplo nos históricos Forbury Gardens, no centro de Reading, perto de Londres.

"Várias pessoas sofreram ferimentos e foram transportadas ao hospital", informou a polícia do Vale do Tamisa, informando que foi chamada às 19 horas para um incidente em Forbury Park,

"Um homem foi detido no local", acrescentou aquela força policial, sustentando que foi criado um cordão de segurança e pedindo às pessoas que se afastem do local.

Imagens mostram testemunhas oculares e polícias a fazerem manobras de primeiros socorros a pelo menos três pessoas, caídas na relva, e com evidentes sinais de ferimentos causados por arma branca.

Pelo menos 16 carros da polícia foram mobilizados para o local. Há imagens, ainda, de dois helicópteros do sistema de socorro britânico pousados na relva do parque.

"Os polícias estão no local a investigar", lê-se na mensagem colocada no Twitter pela polícia do Vale do Tamisa.

O incidente aconteceu no local onde decorreu uma manifestação do movimento "Black Live Matter (BLM)", contra a violência racial e policial.

Uma das organizadoras do protesto disse, numa mensagem de vídeo no Facebook, que o incidente aconteceu depois de os manifestantes já terem deixado o local, recusando ligação entre o ataque e a manifestação do BLM.

"Nenhum de nós foi afetado. Já tínhamos saído todos quando aconteceu" o esfaqueamento, disse Nieema Hassan. "Em termos de protesto e de pessoas que foram à manifestação Black Live Matter, estamos todos bem", acrescentou.

No mesmo vídeo, Nieema disse, ainda, que o protesto foi pacífico e que os manifestantes estiveram sempre em colaboração estreita com a polícia.