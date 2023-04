Várias pessoas esfaqueadas em ginásio na Alemanha

JN Hoje às 21:12 Facebook

Várias pessoas ficaram, esta terça-feira, feridas após um ataque com arma branca num ginásio na cidade de Duisburg, no oeste da Alemanha, adiantaram fontes policiais.

O incidente ocorreu no centro histórico de Duisburg e as autoridades alemãs pediram aos habitantes para que evitem aquela área. "De acordo com as informações atuais, um indivíduo feriu outras pessoas com um objeto" num ginásio, divulgou a polícia de Duisburg através da rede social Twitter, citada pela agência Associated Press (AP).

Aktueller #Polizeieinsatz in der Schwanenstraße - #DU-Altstadt: Nach aktuellem Stand gehen wir von mindestens vier schwerverletzten Personen aus. #DU1804 https://t.co/yuwXVgZuCf - Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) April 18, 2023

PUB

Mais tarde, a polícia revelou que foi utilizado um objeto cortante no ataque e que pelo menos quatro pessoas sofreram ferimentos graves. A polícia informou que recebeu as primeiras chamadas de emergência por volta das 17.40 horas (16.40 horas em Lisboa).

Esta força policial referiu ainda que um grande número de agentes está no local.

A agência de notícias alemã DPA informou que várias pessoas ficaram gravemente feridas e que o agressor ainda estaria em fuga. Várias vítimas foram transportadas para um hospital, enquanto as autoridades realizavam buscas no ginásio e interrogavam as testemunhas do ataque, noticiou ainda a agência alemã.

De acordo com o jornal alemão "Bild", citado pela agência Efe, o incidente teve origem no vestiário do ginásio e não se sabe quantas pessoas estiveram ativamente envolvidas no ataque. O mesmo jornal referiu que, segundo testemunhas oculares, os frequentadores do local foram atacados indiscriminadamente pelo agressor, que se colocou em fuga.

Duisburg tem cerca de 500 mil habitantes e está localizada na confluência dos rios Reno e Ruhr. Esta cidade costumava ser famosa pela sua mineração de carvão e produção de aço, mas nas últimas décadas tem sido atormentada pelo alto desemprego e pobreza.

O presidente do parlamento alemão, Baerbel Bas, que é de Duisburg, manifestou choque com o ataque. "Terrível. Os meus pensamentos estão com os feridos. Espero que os serviços de emergência possam em breve esclarecer a situação ameaçadora", destacou Bas através da rede social Twitter.

No mês passado, um atirador invadiu o seu antigo salão das Testemunhas de Jeová na cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha, matando seis pessoas antes de se suicidar após a chegada da polícia.