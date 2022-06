Vários feridos em descarrilamento de comboio nos EUA

JN/Agências Hoje às 22:48 Facebook

Vários vagões de um comboio descarrilaram, esta segunda-feira, no estado do Missouri, nos EUA, com relatos iniciais de feridos entre os quase 250 passageiros, informou a companhia ferroviária.

O comboio da empresa Amtrak, que viajava de Los Angeles para Chicago, colidiu contra um camião de lixo num cruzamento ferroviário na região de Mendon, no Missouri.

"Há aproximadamente 243 passageiros a bordo com relatos preliminares de lesões", disse, em comunicado, a companhia, que acrescentou que havia enviado funcionários para ajudar as autoridades locais.

The train I was traveling on derailed on the way to Iowa near Mendon Missouri pic.twitter.com/YndSEEXkto - Dax McDonald (@cloudmarooned) June 27, 2022

O cruzamento não tinha cancelas e fonte dos bombeiros disse que acidentes não eram muito comuns naquele local. de acordo com a "NBC".

O descarrilamento acontece um dia depois de outro comboio operado pela Amtrak ter chocado com um veículo de passageiros num cruzamento ferroviário na Califórnia. Três pessoas morreram.