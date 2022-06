Três mortos e quatro feridos em tiroteio numa fábrica dos EUA

JN Hoje às 22:17 Facebook

Um tiroteio numa fábrica na cidade de Smithsburg, no estado norte-americano do Maryland, fez pelo menos três mortos e quatro pessoas ficaram feridas esta quinta-feira, segundo a imprensa local. O suspeito "já não é uma ameaça" para a comunidade disse o xerife da localidade.

#BREAKING Our team is on the scene of a shooting in Smithsburg, MD. Washington County Sheriff"s office confirms multiple people have been shot. This is a developing story. pic.twitter.com/v2qZmjQmW6 - Ya-Marie Sesay (@YamarieOnTV) June 9, 2022

O incidente aconteceu por volta das 14.30 horas (19.30 em Portugal Continental) dentro da fábrica Columbia Machine, Inc. Pelo menos três trabalhadores morreram e quatro ficaram feridos. O governador de Maryland, Larry Hogan, confirmou em conferência de imprensa as mortes e revelou ainda que um agente ficou ferido num ombro após uma troca de tiros com o suspeito. O atirador foi capturado pela polícia, mas não é conhecido o seu estado de saúde.

"O suspeito já não é uma ameaça para a comunidade", disse o Gabinete do Xerife de Washington numa declaração. Ainda não são conhecidas as motivações do ataque.

A comunidade de Smithsburg tem cerca de três mil habitantes e fica a cerca de 120 quilómetros de Baltimore.