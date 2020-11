Vários feridos em tiroteio no centro de Viena

JN Hoje às 20:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Várias pessoas terão ficado feridas num tiroteio esta segunda-feira ao final da tarde no centro da cidade de Viena, na Áustria. A polícia pede às pessoas para evitar as praças públicas da cidade.

De acordo com a "Associated Press", vários tiros terão sido disparados no centro de Viena. As autoridades estão no local a averiguar as causas do incidente. Em alguns vídeos publicados nas redes sociais é possível ouvir o som de disparos e algumas pessoas a tentarem proteger-se.

A imprensa austríaca adianta que pelo menos um agente da polícia foi baleado, uma pessoa foi detida e há pelo menos um morto. Neste momento, está criada uma megaoperação policial no centro de Viena.

Inicialmente, alguns órgãos de comunicação social austríacos avançavam que o tiroteio tinha sido na sinagoga de Viena, mas tal ainda não se confirmou. O mesmo periódico diz que a comunidade israelita na Áustria pediu a todos os judeus no país para não saírem de casa.