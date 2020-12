Vários morteiros explodiram junto à embaixada dos EUA em Bagdade

JN/Agências Ontem às 22:10 Facebook

Vários morteiros explodiram este domingo junto à embaixada dos Estados Unidos em Bagdade, um ataque que ocorre pouco antes do primeiro aniversário do assassinato do general iraniano Qassem Soleimani na capital iraquiana.

Pelo menos cinco explosões foram ouvidas na zona oriental de Bagdade, seguidas de rajadas de fogo rápido originárias do sistema de defesa "anti-rockets" da embaixada norte-americana.

De acordo com uma declaração das forças de segurança iraquianas, o ataque causou danos materiais, mas não causou baixas.

Pelo menos três foguetes explodiram perto da missão diplomática dos EUA, na Zona Verde, de alta segurança, na capital iraquiana, enquanto outros dois atingiram áreas residenciais separadas, segundo uma fonte de segurança à agência France Presse.

A embaixada dos EUA e outros locais militares e diplomáticos estrangeiros têm sido alvo de dezenas de ataques com foguetes e bombardeamentos desde o outono de 2019.

O ataque deste domingo é o terceiro contra as instalações militares e diplomáticas dos Estados Unidos desde uma trégua em outubro com as fações iraquianas pró-iranianas.

No primeiro, a 17 de novembro, os foguetes atingiram a embaixada dos Estados Unidos e atingiram bairros em Bagdade, matando uma pessoa.

A 10 de dezembro, dois comboios logísticos destinados à coligação internacional estacionada no Iraque foram alvo de bombardeamentos à beira da estrada.

Estes ataques foram reivindicados por grupos que as autoridades iraquianas e os Estados Unidos têm classificado como pró-iranianos.