Um ataque com faca perpetrado esta sexta-feira na cidade de Wuerzburg, no sul da Alemanha, fez um número ainda indeterminado de mortos e de feridos.

A porta-voz da Polícia, Kerstin Kunick, citada pela agência Associated Press (AP), referiu que as forças de segurança foram alertadas por volta das 17 horas locais (16 horas em Portugal continental) para um ataque com arma branca na praça Barbarossa, no centro de Wuerzburg, umacidade com cerca de 130 mil habitantes localizada entre Munique e Frankfurt.

O suspeito já foi detido pelo que, neste momento, a situação já não representa qualquer perigo para a população, informou a Polícia, que se escusou a fornecer mais informações sobre o caso.

Por agora, a polícia escusou-se a fornecer mais informações sobre os acontecimentos e exortou os utilizadores das redes sociais a não lançarem informações especulativas.