Varsóvia confirma detenção de seis alegados espiões russos na Polónia

A Polónia desmantelou uma suposta rede de espionagem russa que desenvolvia operações de apoio à ofensiva de Moscovo contra a Ucrânia, confirmou o ministro da Defesa.

"Toda a rede foi desmantelada", disse o ministro da Defesa polaco, Mariusz Blaszczak, à rádio pública polaca PR1. "Trata-se de um grupo de espiões, um grupo que recolhia informações para aqueles que atacaram a Ucrânia", referiu, acrescentando apenas que "a ameaça era real".

Na quarta-feira, a rádio privada polaca RMF FM indicou, citando fontes não identificadas, que a Direção de Segurança Interna (ABW) tinha interpelado seis cidadãos estrangeiros que alegadamente trabalhavam para os serviços secretos russos e que "se preparavam para organizar ações de sabotagem na Polónia".

Os suspeitos foram detidos após a investigação a imagens captadas por câmaras que se encontram colocadas em vias ferroviárias, registando e transmitindo dados de tráfego, informava a RMF na quarta-feira.

Segundo a mesma estação de rádio "dezenas de dispositivos" foram instalados ao longo das vias de caminho de ferro no sudeste do país, sobretudo perto do aeroporto de Jasionka, região de Rzeszow, um dos principais pontos de transferência de armas e munições ocidentais para a Ucrânia.

Ainda segundo a RMF, após a operação que levou à detenção dos seis indivíduos, a polícia reforçou a presença nas infraestruturas estratégicas do país.