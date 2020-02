Vaticano cancela alguns eventos programados em espaços fechados

JN/Agências Hoje às 18:22 Facebook

O Vaticano decidiu esta segunda-feira cancelar alguns eventos programados em espaços fechados para os próximos dias devido ao novo coronavírus, que já provocou seis mortos em Itália, segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

"De acordo com as disposições das autoridades italianas, alguns eventos programados para os próximos dias em locais fechados e com um importante fluxo de público foram adiados", afirmou à agência de notícias EFE o porta-voz do Vaticano.

O mesmo responsável avançou que, até ao momento, não foi detetado qualquer caso de coronavírus no Vaticano, estando a Direção de Saúde do Estado da Cidade do Vaticano em contacto com o Governo italiano e autoridades regionais para adotar "as recomendações necessárias".

Matteo Bruni precisou que as audiências públicas, que se realizam no espaço aberto da Praça de São Pedro, não vão ser canceladas.

O porta-voz do Vaticano afirmou ainda que foram distribuídos dispensadores com desinfetante para as mãos nos escritórios que dão acesso ao Estado da Cidade do Vaticano e que há uma enfermeira e um médico de serviço disponíveis para prestar assistência imediata às clínicas do Vaticano, caso existam pacientes com sintomas semelhantes aos do coronavírus.