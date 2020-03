Vaticano envia ao México especialistas em investigar crimes sexuais

JN/Agências Ontem às 23:16 Facebook

O Vaticano vai enviar ao México dois dos principais investigadores de crimes sexuais, numa missão anunciada esta segunda-feira como de investigação e assistência.

Os dois, o arcebispo Charles Scicluna e o monsenhor Jordi Bertomeo, estiveram em 2018 a investigar a igreja chilena e o seu passado histórico de proteção a padres pedófilos, o que resultou na renúncia em massa de bispos chilenos.

A nova missão no México dos dois responsáveis acontece de 20 a 27 de março.

Fonte oficial disse que não se trata de uma investigação, mas, sim, de uma missão de assistência, para ajudar a igreja mexicana a combater abusos.

No entanto, a embaixada do Vaticano na Cidade do México pediu expressamente às vítimas para irem falar com os dois prelados, dando-lhes um endereço de 'email' para enviarem os seus testemunhos, um número de telefone para ligarem, e total privacidade e confidencialidade.