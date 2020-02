Vaticano envia centenas de milhar de máscaras para a China

Hoje às 19:37 Facebook

O Vaticano enviou para a China centenas de milhar de máscaras para serem distribuídas entre a população, para tentar limitar a disseminação do novo coronavírus, segundo a imprensa oficial.

As máscaras foram enviadas para as províncias chinesas de Hubei, Zhejiang e Fujian, segundo o portal de notícias digitais da Santa Sé, Vatican News.

Segundo as informações do Vatican News, trata-se de uma iniciativa conjunta da Limosnería Apostólica, agência do papa dedicada à caridade, e do Centro Missionário da Igreja Chinesa em Itália, com a colaboração da Farmácia do Vaticano.

O Vatican News divulgou uma fotografia das máscaras, seladas com o escudo pontifício do Papa Francisco.

A Santa Sé diz querer ajudar as autoridades da China, país com o qual assinou um acordo sobre nomeação de bispos, em setembro de 2018, procurando uma aproximação política, já que não mantém relações diplomáticas desde 1951.

O Papa acompanha de perto a evolução do novo coronavírus, com origem na cidade chinesa de Wuhan e, em 26 de janeiro, já tinha pedido para orar pelas pessoas afetadas por esse surto.

"Que o Senhor acolha os mortos em paz, apazigue as famílias e apoie o grande esforço já realizado para combater a epidemia", disse o Papa, durante uma cerimónia religiosa.

A China elevou esta segunda-feira para 362 mortos e mais de 17 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 outros países.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.