Vaticano lança campanha para doar camisolas térmicas aos ucranianos

O Vaticano lançou uma campanha para angariar camisolas térmicas para ajudar a população da Ucrânia que tem sofrido com a chegada do inverno e com a guerra com a Rússia.

"O povo ucraniano vive uma emergência ligada não só à guerra, mas também à falta de eletricidade, gás e ao frio do inverno. Podemos ajudá-los neste Natal com a oferta de camisolas térmicas, adequadas para manter a temperatura corporal, para homens, mulheres e crianças", afirmou o cardeal Konrad Krajewski, responsável do Vaticano pelas esmolas.

"Quem quiser pode aderir a esta iniciativa comprando e trazendo/enviando as camisolas diretamente a este Dicastério dentro de um mês, para que possam ser enviadas para Kiev o mais rápido possível", adianta em comunicado.

Konrad Krajewski, no cargo desde agosto de 2013, viajou já várias vezes à Ucrânia, como enviado especial do Papa Francisco, para levar conforto e ajuda humanitária à população.

Na última viagem, em setembro, o cardeal polaco saiu ileso de um tiroteio na cidade ucraniana de Zaporíjia.

Antes, em março, deslocou-se à cidade ucraniana de Lviv, no oeste do país, para lançar uma operação humanitária.