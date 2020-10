Vaticano vai abrir centro de acolhimento de refugiados em Roma

JN/Agências Hoje às 19:12 Facebook

O Vaticano indicou esta segunda-feira que vai abrir um centro para acolher cerca de seis dezenas de refugiados, num edifício em Roma disponibilizado por uma congregação siciliana.

Segundo o cardeal polaco Conrad Krajewski, capelão responsável pelas instituições de caridade do papa Francisco e considerado pela imprensa italiana como o "Robin dos Bosques" do líder da Igreja Católica, o centro vai, ao longo dos primeiros meses, acolher sobretudo mulheres, com ou sem crianças, bem como famílias vulneráveis.

A necessidade de acolher dignamente os migrantes tem sido uma mensagem frequente de Francisco, repetida numa recente carta encíclica consagrada à fraternidade, sublinhou o cardeal polaco.

O edifício em Roma foi gratuitamente posto à disposição do papa pelos irmãos sicilianos da Divina Providência da Catânia.

O centro de acolhimento será gerido pela comunidade católica laica italiana de Santo Egídio, que organiza, desde 2015, corredores humanitários a partir da Síria, do Corno de África e da Grécia.