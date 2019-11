Veado encontrado morto com sete quilos de lixo no estômago

Hoje às 13:28 Facebook

Um veado selvagem foi encontrado morto com sete quilos de sacos de plástico e outros resíduos no estômago, na Tailândia, que é o maior consumidor mundial de plásticos.

O animal, com cerca de dez anos, foi encontrado morto no Parque Nacional Khun Sathan, na província de Nan, a cerca de 630 quilómetros ao norte de Banguecoque, segundo as autoridades locais. Uma autópsia revelou "sacos de plástico no estômago, o que constituiu uma das causas da sua morte", disse Kriangsak Thanompun, diretor da área protegida do parque.

O estômago continha borras de café, embalagens de massa instantânea, toalhas e até roupas íntimas.

O incidente ocorre alguns meses depois da odisseia e morte morte de uma cria de dugongo, Mariam, que se tornou numa estrela das redes sociais na Tailândia. O pequeno animal foi encontrado em maio na praia e morreu em agosto vítima de uma infeção agravada por resíduos de plástico encontrados também no estômago.