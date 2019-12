Vencedor do maior prémio do Euromilhões morre vítima de doença aos 71 anos

Hoje às 20:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Colin Weir, um dos vencedores do jackpot de 161 milhões de libras (cerca de 185 milhões de euros) em 2011, o maior prémio da história do Euromilhões, morreu na sexta-feira aos 71 anos vítima de doença.

Colin e a mulher, Chris, de Largs, no norte de Ayrshire, Escócia, reivindicaram o prémio máximo do Euromilhões no verão de 2011.

"É com profunda tristeza que anunciamos a morte de Colin Weir hoje [sexta-feira] cedo, após uma curta doença. Pediríamos privacidade para sua família e amigos neste momento angustiante. Nenhum outro comentário será feito, a não ser para oferecer sinceros agradecimentos aos funcionários do hospital universitário de Ayr por seus cuidados e compaixão", disse uma porta-voz dos advogados de Colin, citada pelo jornal britânico "The Guardian".

O casal usou parte do dinheiro que ganhou para criar a associação Weir Charitable Trust em 2013 e fez uma doação a um clube de futebol comunitário em Largs, na Escócia. Também investiram no clube de futebol Partick Thistle, que levou a formação de jovens da equipa a ser rebatizada de academia Thistle Weir. Uma secção do estádio Firhill também ficou com o nome Colin Weir.

Colin garantiu uma ação maioritária no clube em novembro e prometeu dar a sua parte de 55% a um grupo de adeptos até março de 2020. Foi realizado um minuto de aplausos no jogo do Partick Thistle este sábado em homenagem a Colin. Os jogadores também usaram braçadeiras pretas durante o jogo contra o Greenock Morton.

Os Weirs também doaram para uma campanha de independência da Escócia antes do referendo de 2014 e deram dinheiro ao partido Nacional Escocês depois da derrota na votação.

Quando o casal ganhou o dinheiro, Colin disse: "Parecia um sonho. Tudo ficou em câmara lenta. Mas era uma coisa boa, algo de que não devemos ter medo, mas que possamos desfrutar com as crianças. Vivemos a vida toda dentro dos nossos meios e sentimo-nos confortáveis. Esperamos que este dinheiro traga uma vida totalmente nova para nós e para a nossa família. Agora temos muitas novas oportunidades, mas não vamos apressar. Para nós, será uma mudança gradual com escolhas a serem feitas".