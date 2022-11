Venda de bilhetes para digressão de Taylor Swift cancelada

Diana Fernandes Hoje às 17:13 Facebook

A empresa Ticketmaster cancelou a venda ao público dos bilhetes gerais para a digressão de Taylor Swift nos Estados Unidos. A venda estava prevista para começar esta sexta-feira.

A notícia do cancelamento da venda de bilhetes para a digressão "The Eras", da cantora Taylor Swift, nos EUA, surge algumas horas após a Ticketmaster divulgar um comunicado em resposta às queixas dos fãs, que enfrentaram vários problemas durante a pré-venda online dos bilhetes.

Dias antes de os bilhetes começarem a ser vendidos, os fãs da cantora foram direcionados a inscreverem-se no programa "Fã Verificado" da Ticketmaster, onde, se escolhidos, receberiam um código para entrar na pré-venda. No entanto, o site caiu várias vezes durante o processo, deixando muitos interessados sem bilhetes e em longas filas de espera, precisa a BBC.

A empresa garantiu que a venda de bilhetes seria realizada de forma normal, após o incidente. No entanto, anunciou esta quinta-feira que, devido ao "número impressionante de ataques de bots" e à elevada procura de bilhetes, a venda geral seria cancelada.

Due to extraordinarily high demands on ticketing systems and insufficient remaining ticket inventory to meet that demand, tomorrow's public on-sale for Taylor Swift | The Eras Tour has been cancelled. - Ticketmaster (@Ticketmaster) November 17, 2022

O comunicado já levou vários fãs a expressarem mensagens de revolta contra a empresa nas redes sociais. Também a deputada norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez, em carta aberta, pediu que o "monopólio" da Ticketmaster nunca deveria ter controlo sobre a indústria da música ao vivo e que "precisam de ser controlados".

Daily reminder that Ticketmaster is a monopoly, it"s merger with LiveNation should never have been approved, and they need to be reigned in.



Break them up. - Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 15, 2022

O anúncio da digressão mundial seguiu-se ao lançamento do décimo albúm de Taylor Swift, "Midnights". A "The Eras Tour" começa a 17 de março e prolonga-se até 9 de agosto de 2023 nos EUA, estendendo-se depois a outros palcos internacionais.