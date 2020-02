Vendeu o cabelo por dois euros para dar refeição aos filhos

JN Hoje às 17:37 Facebook

Sem poder trabalhar e sem alternativas, esta mulher indiana vendeu o cabelo para alimentar os filhos.

Prema Selvam, mãe de três filhos, tinha perdido o marido há pouco tempo, quando o desespero de não ter como pagar dívidas acumuladas o fez acabar com a vida. Ainda assim, Prema manteve a esperança de dias melhores. Só depois de se ter visto obrigada a vender todos os fios do cabelo, se apercebeu de que não tinha mais nada de valor para trocar por dinheiro. Ficaram as dívidas por pagar e a despensa vazia.

Antes do suicídio do marido, no ano passado, o casal trabalhava numa fábrica de tijolos no Estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, relata a BBC. Apesar de levarem para casa o suficiente para pagar uma vida simples, a ambição por mais levou a que pedissem ao banco um empréstimo para iniciar um negócio, mas os planos fracassaram e as dívidas acumularam-se.

Com a morte do marido, aumentou a pressão sobe Prema, que não só deixou de ter dinheiro para pagar a casa e alimentar e vestir os três filhos, como também para pagar as dívidas contraídas. Empregada e com a ajuda de dois dos filhos, conseguiu fazer face às despesas durante algum tempo: "Quando trabalho, recebo 200 rupias por dia (2,54 euros), que é suficiente para eu gerir a casa". Mas uma doença que a deixou incapaz de trabalhar durante três meses dificultou uma vida já nada fácil.

A Índia é um dos principais exportadores mundiais de cabelo humano, vendido em todo o mundo para fazer extensões

Ao fim desse tempo, as contas tinham aumentado e os armários estavam vazios. Sem joias, objetos de valor, utensílios de cozinha ou outros bens que pudesse trocar por dinheiro, vendeu o próprio cabelo numa loja, por 150 rupias (1,90 euros). O dinheiro que ganhou, e que deu para comprar três embalagens de arroz cozido, uma para cada filho, foi obviamente de pouca dura.

E o desespero a aumentar cada vez mais fez com que tentasse o suicídio duas vezes. Salva em ambas as ocasiões, o derradeiro resgate aconteceu dias depois, quando se cruzou com Bala Murugan, que conseguiu emergir de uma infância de extrema-pobreza e que agora vive mais confortavelmente. Ciente da história de vida de Prema. Bala criou uma angariação de fundos que rendeu 120 mil rupias (mais de 1500 euros), o suficiente para pagar as dívidas. Além disso, as autoridades locais intervieram e prometeram ajudar a mulher a montar um negócio de venda de leite, que ajudará a melhorar a sua situação financeira.

O caso de Prema é só um de demasiados. Apesar do crescimento económico da Índia, milhões de pessoas lutam para pôr comida na mesa. Segundo o Banco Mundial, a Índia é o país do mundo com mais pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza.