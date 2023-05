Veneza surpreendida: o Grande Canal está verde

JN/Agências Hoje às 15:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Um troço do Grande Canal de Veneza ficou verde, este domingo. A polícia está a investigar, no meio de especulações sobre uma manobra de ambientalistas.

Este domingo, os turistas de Veneza tiveram mais um "atrativo" para as suas fotografias, entre os passeios de gôndola desde a Ponte de Rialto até uma parte do canal. A água de cor verde fluorescente não deixou ninguém indiferente.

O presidente da região de Veneto, Luca Zaia, disse no Twitter que a cor foi detetada pelos residentes locais. "O autarca convocou uma reunião urgente com a polícia para investigar a origem do líquido", acrescenta.

PUB

Stamattina nel #CanalGrande di #Venezia è apparsa una chiazza di liquido verde fosforescente, segnalata da alcuni residenti all"altezza del Ponte di Rialto.

Il prefetto ha convocato una riunione urgente con le forze di polizia per approfondire l"origine del liquido. pic.twitter.com/te0JVCfodQ - Luca Zaia (@zaiapresidente) May 28, 2023

Os bombeiros estão a ajudar a agência regional de proteção ambiental a recolher amostras para análise.

Não é a primeira vez que o Grande Canal fica verde. Em 1968, o artista argentino Nicolas Garcia Uriburu tingiu as águas do Grande Canal de Veneza de verde com um corante fluorescente durante a 34ª Bienal de Veneza, numa ação destinada a promover a consciência ecológica.

A polícia está a apurar se a ação deste domingo poderá ser um protesto de ativistas das alterações climáticas, segundo o diário local "La Nuova Venezia".