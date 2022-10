Venezuela pede ajuda internacional para socorrer vítimas do mau tempo

JN/Agências Hoje às 00:11 Facebook

O Governo do presidente Nicolás Maduro pediu esta terça-feira ajuda nacional e internacional para socorrer os cidadãos de Tejerías, onde pelo menos 36 pessoas morreram, entre elas dois portugueses, e outras 60 estão desaparecidas devido ao mau tempo.

"Apelamos a todos os nossos irmãos e irmãs, dentro e além das nossas fronteiras a fazer doações tais como vestuário, água potável, alimentos não perecíveis, cobertores e medicamentos", explica um comunicado divulgado em Caracas.

O documento, divulgado pelo Ministério do Turismo da Venezuela, sublinha que com esse propósito foram criados vários centros de recolha, "para ajudar este povo irmão a superar tão trágica e dolorosa situação".

"É tempo de estar e permanecer unidos numa só voz e num só objetivo. Juntos, podemos ajudar a aliviar o fardo que estas condições meteorológicas terríveis têm deixado no nosso amado país. Permaneçamos vigilantes e continuemos a fazer todas as previsões possíveis perante tais eventos meteorológicos", explica o documento.

No comunicado, o Ministério do Turismo da Venezuela expressa a máxima solidariedade com os afetados e pede "força e esperança e, por sua vez, levantar vozes em oração pelo povo de Las Tejerías".

Por outro lado, explica que o Governo venezuelano e as forças de segurança locais estão naquela localidade "para proteger as vítimas e prestar-lhes toda a assistência possível neste momento difícil".

No domingo, fontes consulares disseram à Lusa que dois portugueses, um homem e uma mulher, morreram em Las Tejerías, devido às chuvas torrenciais que afetaram o estado venezuelano de Arágua.

O cônsul honorário de Portugal em Los Teques, Pedro Gonçalves, especificou que dois comerciantes portugueses foram arrastados pelas torrentes de água e de lama.

Por outro lado, explicou que enquanto chovia "os criminosos aproveitaram que a água ia entrando nos imóveis, para roubar. O rio arrastou uma loja de venda de pneus de um português, e há informação de que várias lojas de portugueses foram afetadas, entre elas, um talho, uma padaria, lojas de ferragens e de perfumaria", indicou.

O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou condolências às famílias e aos amigos dos dois portugueses.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, partiu hoje para a Venezuela para acompanhar a situação da comunidade portuguesa no país.