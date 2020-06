Verdes em destaque nas municipais em França

JN Ontem às 23:03 Facebook

Os verdes foram os grandes vencedores da segunda volta das eleições municipais em França, conquistando cidades como Marselha, Lyon e Bordéus. Destaque pela positiva também para os socialistas, que seguraram Paris e Lille. Já o o movimento de Emmanuel Macron pouco mais teve para festejar do que a vitória em Havre.

O atual primeiro-ministro voltou a ganhar na cidade da Normandia, com cerca de 60% dos votos. Edouard Philippe regressa a Paris e ao Governo, mas adivinha-se que seja por pouco tempo. Macron prepara uma remodelação governamental e Philippe poderá ser substituído por Bruno Le Maire.

A principal vitória ecologista aconteceu em Marselha, a segunda cidade de França, com Michèle Rubirola a conseguir reunir os votos de uma frente de Esquerda e a roubar a gestão municipal à Direita. O mesmo aconteceu em Bordéus, com a aliança ecologista a conquistar uma cidade que foi governada pela Direita durante 73 anos. Outras vitórias importantes para os verdes foram as de Estrasburgo, Tours, Poitiers, Besançon e, finalmente, Lyon, a terceira maior cidade de França (mais de 20 pontos de vantagem sobre o candidato do partido de Macron).

A segunda volta incidiu sobre um total de 4820 comunas (15% do total) e pouco mais de 16 milhões de eleitores que, na sua maioria, não se deram ao trabalho de ir votar: a taxa de abstenção rondou os 60%.

O Partido Socialista, quase residual nas eleições nacionais, fez prova de vida, muito à custa da manutenção de Paris (Anne Hidalgo) e de Lille (Martine Aubry), mas também pela conquista de cidades como Nancy e Montepellier.