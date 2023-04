Versão gráfica do "Diário de Anne Frank" banida de escola nos EUA

JN Hoje às 22:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma versão gráfica do "Diário de Anne Frank" foi banida das prateleiras da biblioteca de uma escola dos Estados Unidos da América. A decisão foi tomada pelo diretor da Vero Beach High School, depois de um grupo de mães se ter queixado da obra. A justificar os protestos relativamente à obra está uma ilustração que mostra Anne Frank a passear entre estátuas de nus.

O "Diário de Anne Frank" conta a história de uma família de judeus a viver em Amesterdão, nos Países Baixos, que, entre 1942 e 1944, foi obrigada a esconder-se do Exército nazi que invadiu a cidade. Escrito pela adolescente com o mesmo nome, o livro é uma das obras mais lidas do mundo e presença habitual nas bibliotecas de muitas escolas.

O história original foi adaptada a banda desenhada por Ari Folman e David Polonsky, para celebrar os 70 anos da primeira edição, mas o "O Diário de Anne Frank - Diário Gráfico" foi agora banido de uma escola nos Estados Unidos. A decisão foi tomada pelo diretor da Vero Beach High School, na Califórnia, após um grupo de mães, autodenominado "Moms for Liberty" (mães pela liberdade, em tradução literal), ter mostrado preocupação com algumas imagens do livro. Sobretudo uma que mostra Anne Frank a passear entre estátuas, de estilo clássico em que o nu predomina, e outra que retrata uma cena em que a adolescente pede a uma amiga para se despir e demonstra desejo de beijar o seu corpo.

PUB

Para as mães americanas, estas ilustrações contêm "conteúdo sexual implícito", que não deve estar acessível aos seus filhos. O diretor da escola acatou as críticas e proibiu o livro, alegando que partes da obra não contribuem para a discussão do holocausto.

Juntamente com "O Diário de Anne Frank - Diário Gráfico", outros três livros foram banidos da biblioteca da escola californiana. Recorde-se que foi na Califórnia que, recentemente, uma professora foi criticada por ter mostrado imagens da estátua de David, da autoria do artista renascentista Michelangelo. A docente acabou por demitir-se na sequência da polémica.

"O Diário de Anne Frank - Diário Gráfico" está disponível em Portugal.