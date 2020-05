Veterano de 100 anos que angariou milhões para hospitais vai ser ordenado cavaleiro

JN Hoje às 16:29 Facebook

Tom Moore, um veterano da II Guerra Mundial que angariou cerca de 45 milhões de euros para ajudar os hospitais e instituições de caridade durante a pandemia, vai ser ordenado cavaleiro pela rainha de Inglaterra.

O capitão vai ser distinguido com o título de "Sir" (Senhor) pela rainha Isabel II.

O veterano iniciou e cumpriu um desafio de dar cem voltas ao seu jardim antes de fazer cem anos, o que aconteceu em abril. Queria arrecadar cerca de 1350 euros para o Serviço Nacional de Saúde britânico, em reconhecimento pelo apoio que recebeu durante um tratamento ao cancro.

Durante o desafio, o dinheiro chegou de forma massiva e o esforço do centenário captou a atenção internacional, por ser uma notícia feliz, no meio da tragédia da pandemia de covid-19. Boris Johnson descreveu-o como "um farol de luz" por ser um exemplo inspirador para todo o país.

A humildade demonstrada levaram-no à consagração nacional, há um comboio de alta velocidade que foi batizado com o seu nome e no dia do aniversário os jatos da Royal Air Force sobrevoaram a sua casa em Bedfordshire (a uma hora de Londres),

Tom Moore já deixou o aviso em tom de brincadeira que tudo o que disser à rainha durante a ordenação terá de ser mantido em segredo.

Receber o título de "Sir" significa a honra de pertencer aos "Knights of the British Empire" (Cavaleiros do Império Britânico).