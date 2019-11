Veterano de guerra encontrado em apartamento três anos depois de morrer

Hoje às 11:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um veterano do exército norte-americano foi encontrado sem vida, em Dallas, nos EUA. As autoridades acreditam que o homem já estaria morto há três anos.

Segundo a BBC, os familiares de Ronald Wayne White afirmam que tinham comunicado o desaparecimento do homem várias vezes, sem qualquer resposta.

A descoberta macabra foi feita durante uma inspeção a apertamentos depois de os residentes se terem queixado da falta de água. Depois de arrombarem da porta da entrada, e já no interior do apartamento, as autoridades conseguiram encontrar o corpo da vítima no chão da cozinha.

O homem, que em 2016 tinha 51 anos, trabalhava no sector da defesa e vivia sozinho depois de ser ter divorciado. Devido aos negócios em que estava envolvido, estava constantemente fora do país.

A mãe, que vive em Nova Iorque, disse que os contactos de Ronald eram habituais, mas que não sabia nada do filho desde há três anos. A mulher explicou que reportou o desaparecimento do homem várias vezes, mas que as autoridades não abriram qualquer investigação, uma vez que se tratava de um homem adulto."Todos estes anos, festas, eu sofri imenso. Porque ninguém o quis encontrar", lamentou a mulher.

Como é que não foi encontrado?

Pete Schulte, um dos polícias envolvidos na descoberta do corpo de Ronald, disse que o aluguer do apartamento do homem era pago todos os meses através através de um fundo da Marinha.

Segundo escreve a BBC, a vizinha tinha-se queixado de uma infiltração, mas o caso acabou no esquecimento. "A única coisa que posso dizer é que ficou muito claro que ele tinha morrido há muito tempo", explicou.