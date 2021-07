Viagem de finalistas agrava contágios em 12 regiões de Espanha

Jesús Chueca, correspondente em Espanha Hoje às 08:58 Facebook

O surto de covid-19 provocado por centenas de estudantes em viagens de finalistas na ilha espanhola de Maiorca, no fim de junho, deixou Espanha em sério risco sanitário, já que as infeções alastraram a 12 regiões - as de origem dos alunos -, sendo Madrid a mais afetada, com quase mil casos positivos.

Por isso, o Ministério da Saúde está a tentar acelerar a vacinação da faixa etária abaixo dos 30 anos, para abrandar novamente a pandemia, devido à alta incidência registada nesta semana, de 293 contágios por 100 mil habitantes.

Maiorca, no arquipélago das Baleares, acabou por "pagar" por ser o principal destino dos estudantes, que não tiveram qualquer dúvida em assistir a um concerto na praça de touros da cidade, cancelado a meio por não cumprir as normas de segurança sanitária.