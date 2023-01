Vice de Bolsonaro acusa Governo de atuar de forma "desumana e ilegal" com manifestantes

JN/Agências Hoje às 17:44 Facebook

O ex-vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, criticou, esta terça-feira, a forma como estão a ser tratados os manifestantes radicais que invadiram e vandalizaram as sedes dos três poderes em Brasília, no domingo.

"A detenção indiscriminada de mais de 1.200 pessoas, que hoje estão confinadas em condições precárias nas instalações da Polícia Federal em Brasília, mostra que o novo Governo, coerente com suas raízes marxistas-leninistas, age de forma amadora, desumana e ilegal", denunciou o vice-presidente do Governo de Jair Bolsonaro, que deixou o cargo no último dia do ano de 2022.

"O Brasil e as pessoas detidas esperam ações rápidas dos nossos parlamentares em mandato e das verdadeiras entidades ligadas aos Direitos Humanos", acrescentou no Twitter, o senador eleito.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, vários manifestantes radicais detidos pelas autoridades brasileiras reclamaram das alegadas condições precárias de que estão a ser alvo nos centros de detenção em Brasília.

O Ministério dos Direitos Humanos já reagiu dizendo estar em sintonia com a postura adotada pelo Presidente brasileiro, Lula da Silva, "e pelos chefes dos demais poderes no sentido de dar aos atos golpistas - e à frustrada tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito - o mais rigoroso tratamento, nos termos da Lei e da Constituição Federal".

"Como a história tem mostrado, golpistas são, invariavelmente, violadores de direitos humanos e detratores da cidadania. A verdadeira defesa dos direitos humanos, portanto, exige o repúdio ao golpismo e à violência promovida por grupos antidemocráticos e orientados pelo fascismo", detalhou.

Apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram no domingo as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto, em Brasília, obrigando à intervenção policial para repor a ordem e suscitando a condenação da comunidade internacional.

A Polícia Militar conseguiu recuperar o controlo das sedes dos três poderes, numa operação de que resultaram cerca de 1.500 detidos.

A invasão começou depois de militantes da extrema-direita brasileira apoiantes do anterior presidente, derrotado por Lula da Silva nas eleições de outubro passado, terem convocado um protesto para a Esplanada dos Ministérios.

Entretanto, o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afastou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, por 90 dias, considerando que tanto o governador como o ex-secretário de Segurança e antigo ministro da Justiça de Bolsonaro Anderson Torres terão atuado com negligência e omissão.