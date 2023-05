Vice-presidente de partido da oposição moldava detida por financiamento ilegal

JN/Agências Hoje às 13:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A vice-presidente do partido da oposição moldavo Shor, Marina Tauber, foi detida após ser acusada de financiamento ilegal nas eleições locais na região de Gagauzia, no sul da Moldávia.

De acordo com o Ministério Público moldavo, Marina Tauber foi detida no aeroporto de Chisinau, na capital do país, quando tentava embarcar num voo para Israel, informou o gabinete anticorrupção através das redes sociais.

"A detenção ocorreu na sequência de uma ordem dos procuradores, que apontam para uma violação das leis eleitorais", explicou o organismo, argumentando que existe um "risco significativo de que a arguida fuja à justiça".

PUB

Em julho de 2022, Tauber foi acusada em dois processos de fraude e falsificação relacionados com as contas do partido. Contudo, acusou o atual Governo de estar por detrás do processo.

Na segunda-feira, a Comissão Eleitoral Central do país declarou que os candidatos do Shor e do Partido Socialista tinham passado à segunda volta das eleições em Gagauzia.

Yevgenia Gutsul, a candidata do Shor, considerado próximo da Rússia, obteve 26,4% dos votos, um valor também alcançado pelo seu principal rival, Grigori Vladimirovich, do Partido Socialista, de acordo com os números provisórios, que indicam que os dois terão de se enfrentar novamente numa segunda volta das eleições.