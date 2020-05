Vice-presidente dos EUA em isolamento após teste positivo de assessora

JN Ontem às 23:47 Facebook

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, colocou-se em auto-isolamento após ficar a saber que a porta-voz, Katie Miller, testou positivo para covid-19.

Mike Pence não compareceu a uma reunião do presidente Donald Trump com chefias militares, no sábado, tendo entrado em isolamento, de mote próprio, após ficar a saber que a porta-voz, Katie Miller, tinha testado positivo para covid-19.

A notícia do isolamento de Mike Pence foi avançada, este domingo, pela edição online do centenário jornal australiano "The Age", que suporta a notícia com informações colhidas junto de três pessoas próximas do vice-presidente dos EUA.

Pence testou negativo para coronavírus, no domingo, disse uma das fontes do "The Age". Tanto o vice-presidente como Trump são testados diariamente, como afirmou, recentemente, o presidente dos EUA, que se recusa a deixar de trabalhar ou a entrar em isolamento profilático.

Katie Miller é a segunda funcionária da Casa Branca a testar positivo, depois ter sido conhecido, durante a semana, que um conselheiro militar próximo de Trump também está infetado com o novo coronavíurs.

Mike Pence está em isolamento numa casa do Observatório Naval de Washington, sob fortes medidas de vigilância sanitária, disseram as fontes citadas pelo "The Age", ao abrigo do anonimato.

Katie Miller é casada com Stephen Miller, um dos mais polémicos e mais próximos assessores de Donald Trump. Um conselheiro radical, cuja demissão já foi reclamada em finais de 2019, por alegado apoio aos supremacistas brancos.