Vídeo mostra que Governo britânico fez festa em 2020 apesar das restrições

Um vídeo divulgado na terça-feira pelos meios de comunicação britânicos mostra que o governo do Reino Unido realizou uma festa de Natal há um ano, quando estavam em vigor fortes restrições devido à pandemia de covid-19.

As imagens, divulgadas pelo canal ITV, mostram a então porta-voz do governo, Allegra Stratton, a participar numa falsa conferência de imprensa - sem a presença de jornalistas - em que é questionada de forma jocosa por funcionários sobre a festa que teve lugar quatro dias antes, a 18 de dezembro de 2020, em Downing Strett.

"Fui para casa ...", respondeu entre risadas Stratton. O funcionário insistiu e perguntou se o primeiro-ministro aprovou a celebração das festas de Natal na sede do Executivo, ao que o porta-voz respondeu: "E o que eu respondo a isso?" "Essa festa fictícia foi uma reunião de trabalho ... e não houve distanciamento social", acrescentou Stratton diante da cumplicidade dos funcionários que representavam os jornalistas na falsa conferência de imprensa.

A existência da festa já era conhecida depois de ter sido divulgada há poucos dias pelo jornal Daily Mirror, mas o vídeo que demonstrava a celebração e as piadas que os altos funcionários do governo fizeram despertou uma reação nos medias britânicos e na oposição.

Numa reação fulminante, o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, pediu ao primeiro-ministro Boris Johnson para "confessar e se desculpar". "As pessoas em todo o país seguiam as regras mesmo quando implicava estarem separadas das suas famílias, confinadas e, tragicamente para muitos, incapazes de se despedir de seus entes queridos. Elas têm o direito de esperar que o Governo fizesse o mesmo", disse Keir Starmer. Para o líder do Partido Trabalhista, "mentir e rir dessas mentiras é vergonhoso".

Segundo o canal "Sky News", a Polícia Metropolitana de Londres está a rever o vídeo para averiguar se há alguma infração às regras de isolamento social. "A nossa política geralmente não é investigar violações retrospetivas das regras contra a covid-19, mas este vídeo fará parte de nossas considerações", disse a força policial.

O primeiro-ministro estará, esta quarta-feira, numa sessão de controle do Governo na Câmara dos Comuns (Baixa), devendo dar novas explicações sobre a festa de Natal de 2020.