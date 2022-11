Vídeos fazem luz sobre execução de soldados russos após rendição

Um vídeo que mostra a rendição de cerca de uma dezena de soldados russos, no este da Ucrânia, está a motivar acusações de crimes de guerra por parte de Moscovo contra o regime de Kiev. As imagens mostram os militares da Rússia, desarmados, deitados no chão, quando aparece um homem a disparar. Nas redes sociais corre a versão de que morreram vítimas de um morteiro, não de uma execução sumária.

A Rússia acusa a Ucrânia de executar mais de dez soldados russos que se haviam rendido às forças ucranianas durante uma operação militar em Makiyivka, na província de Lugansk. As afirmações de Moscovo assentam em imagens de drone que mostram os corpos de militares russos deitados no chão de uma quinta naquela zona do leste ucraniano, complementadas com mais vídeos e relatos nas redes sociais a reportar a morte de cerca de uma dezena de militares russos.

"Este brutal assassinato de militares russos não é o primeiro nem único crime de guerra da Ucrânia", denunciou o Ministério da Defesa da Rússia. "É uma prática comum nas forças armadas ucranianas e ativamente apoiada pelo regime de Kiev e flagrantemente ignorada pelos sues patrões ocidentais", acrescentou Moscovo, em declarações reproduzidas pela agência de notícias Reuters.