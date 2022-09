Vídeos mostram aparato em acidente de carro de Zelensky

JN Hoje às 08:37 Facebook

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o cenário aparatoso do acidente de carro em que esteve envolvido o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

#Ukraine Footage from the scene of the accident with #Zelensky in #Kyiv. According to reports, the car collision took place at about 12 o'clock at night on Victory square. pic.twitter.com/ZQT9Yq2787 - Martin (@cs_czechoslovak) September 14, 2022

MORE: Video from the scene of the accident in which zelensky was involved. pic.twitter.com/IAmzaEfYRZ - Russia Ukraine Conflict (@Russiaconflict) September 15, 2022

O carro que transportava o presidente ucraniano esteve envolvido num acidente, esta quarta-feira, em Kiev. Volodymyr Zelensky ficou ferido mas sem gravidade, garante porta-voz.

"Um carro colidiu com a viatura do presidente da Ucrânia e veículos da sua comitiva em Kiev", anunciou Serhii Nykyforov numa mensagem divulgada no Facebook, esta quinta-feira ao início da madrugada. Volodymyr Zelensky "foi examinado por um médico, não tendo sido detetados ferimentos graves", acrescentou o porta-voz ucraniano.

O condutor do veículo civil foi assistido pelos médicos que acompanhavam o chefe de Estado e transferido depois para uma ambulância, acrescentou. "Todas as circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades", conclui Serhii Nykyforov.