O argentino de 86 anos foi internado na quarta-feira, com dificuldades respiratórias, no Hospital Gemelli, na capital italiana. Ao fim de três dias, o pontífice teve alta hospitalar e descansou os fiéis com o humor que o caracteriza e vai presidir às cerimónias da Páscoa, a celebração mais importante da Igreja Católica.