A atiradora de 28 anos assassinou três crianças e três adultos esta segunda-feira, após ter entrado armada na escola cristã que frequentou. De acordo com a polícia de Nashville, Hale tinha em casa um "manifesto" que dava conta de outros ataques planeados pela jovem.

De acordo com o K-12 School Shooting Database, uma plataforma online que regista os tiroteios em escolas dos EUA, em 2023 houve 83 crimes deste género no país. No ano passado, a mesma base de dados registou 303 atentados com armas nas escolas norte-americanas, o número mais elevado desde 1970.